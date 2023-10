Nuno Borges na final do “challenger” de Shenzhen

O tenista português Nuno Borges vai disputar a final do “challenger” de Shenzhen, depois de ter vencido o “qualifier” bielorrusso Egor Gerasimov em dois sets no encontro das meias-finais.

Terceiro cabeça de série do “challenger” chinês, o número um nacional impôs-se ao 503.º tenista mundial por expressivos 6-2 e 6-1, em apenas 56 minutos.

Borges, 85.º do “ranking” ATP, não enfrentou qualquer ponto de “break” no encontro das meias-finais, prosseguindo a sua caminhada imaculada em Shenzhen, onde ainda não perdeu nenhum set.

Na final, o maiato de 26 anos vai defrontar o norte-americano Aleksandar Kovacevic (146.º), que derrotou o argentino Pedro Cachín, segundo cabeça de série e 71.º jogador mundial, por 6-4 e 7-6 (9-7), na outra meia-final.

A final de Shenzhen será a terceira de Borges no circuito “challenger” esta temporada - e a oitava na carreira -, depois de o número um nacional ter conquistado os títulos em Monterrey, no México, e Phoenix, nos Estados Unidos, no início do ano.