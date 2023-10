Isaac Nader ganhou Milha Internacional de Bilbau

O português Isaac Nader foi o vencedor da Milha Internacional de Bilbau, disputada na Gran Via, que é considerada a melhor prova de milha urbana do calendário espanhol.

A prova foi corrida a bom ritmo logo desde o início, primeiro com Pol Orioch e Gonzalo Parra na frente, após o que Mohamed Attaoui deu um esticão decisivo, a deixar poucos no primeiro grupo.

Na volta final, Nader e Niels Laros entraram lado a lado para o sprint, com o fundista português a conseguir ser mais rápido do que o jovem atleta neerlandês, que foi 10.º no verão nos Mundiais de Budapeste.

Abderrahman El Khayami, atual campeão de Espanha da milha, completou o pódio.

Nader consegue triunfar pela terceira vez em Bilbau e confirma estar em bom momento de forma, já que há uma semana foi o vencedor da Milha de Berango, também em Espanha.

A prova feminina, totalmente dominada por espanholas, teve como vencedora Águeda Marqués, à frente de Marta Pérez e Esther Guerrero.