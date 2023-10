Nuno Borges apurou-se, esta quinta-feira, para os quartos de final do Challenger de Shenzhen, na China.

O tenista português mais cotado da atualidade, 85.º classificado do "ranking" ATP, derrotou o chinês Yunchaokete Bu, número 184 da hierarquia mundial, em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-4.

Nuno Borges disputará o acesso às meias-finais do torneio de categoria Challenger 100 com Yu Hsiou Hsu, de Taiwan, número 184 do mundo.