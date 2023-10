Francisco Cabral eliminado do torneio de pares em Málaga

Francisco Cabral foi eliminado nos quartos de final do do torneio de pares do Challenger de Málaga, esta quinta-feira.

O tenista português, número 51 do "ranking" ATP de pares, e o britânico Henry Patten, 57.º mundial, eram os primeiros cabeças de série do sorteio, mas foram batidos pela dupla australiana Andrew Harris/John-Patrick Smith, números 95 e 94 da hierarquia, respetivamente.

Este foi o primeiro torneio de Cabral e Patten como dupla. Na próxima semana, estrear-se-ão em torneios do circuito ATP.