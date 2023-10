O Presidente da República condecorou, em cerimónia no Palácio de Belém, o treinador de canoagem Hélio Lucas, com o grau de Comendador da Ordem de Mérito, e o canoísta Fernando Pimenta, com o grau de Grande-Oficial da Ordem da Instrução Pública.

O atleta do Benfica, que tem já mais de 100 medalhas internacionais, tinha-se queixado da atuação do Chefe de Estado por não o ter chamado a Belém após os Jogos Olímpicos de 2021.