Diretor do Open da Austrália anuncia regresso de Nadal

O diretor do Open da Austrália, Craig Tiley, anunciou, esta quarta-feira, o regresso do tenista espanhol Rafael Nadal, bicampeão do torneio, aos courts de ténis, para a edição de 2024 do Major de Melbourne.

"Podemos revelar que Rafa estará de volta. Esteve afastado [dos courts] durante a maior parte do ano e, ao falar com ele nos últimos dias, confirmou que vai voltar [ao Open da Austrália], o que nos deixa muito entusiasmados. É inacreditável", disse Tiley, no programa "Today", do canal 9 da televisão australiana.

Nadal, que já tinha anunciado que a próxima época deverá ser a última no ténis, "vai querer ganhar", tal como em 2009 e 2022, sublinhou o empresário.

O tenista espanhol, de 37 anos, "não virá ao torneio se não pensar que o pode ganhar". "Ele não virá apenas para jogar, ele virá para ganhar", disse Tiley, sobre o 22 vezes vencedor de torneios do Grand Slam.

O australiano adiantou que, além do espanhol, é esperado o regresso de outras grandes figuras do ténis mundial, como a japonesa Naomi Osaka e o australiano Nick Kyrgios.