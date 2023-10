Zicky. “Queremos terminar este estágio com 12 pontos”

O pivot Zicky diz que a seleção de futsal quer derrotar a Arménia e terminar o Grupo E de apuramento para o Mundial da modalidade só com vitórias.

“Estamos muito empenhados em preparar-nos e em trabalhar nestes dias para conseguirmos somar mais três pontos nesta caminhada rumo ao Mundial. Queremos terminar este estágio com 12 pontos”, referiu o jogador do Sporting, em declarações à FPF.

O jovem, de 22 anos, desvalorizou as dificuldades que a equipa das quinas teve na "primeira volta" contra a Arménia (vitória 6-5). “Foram três pontos e já faz parte do passado”.

"A Arménia é uma equipa com muita qualidade, souberam aproveitar alguns erros nossos. No entanto, se estivermos concentrados em todos os momentos de jogo e se formos Portugal estaremos mais perto de vencer o jogo. Temos de melhorar, tanto defensivamente, como a nível ofensivo. Sabemos do nosso valor e vamos dar tudo para dar mais uma boa resposta", acrescentou.



Portugal defronta a Arménia na próxima quarta-feira, em jogo da quarta jornada do Grupo E da Ronda de Elite de acesso ao Mundial 2024.