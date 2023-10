Judo. Medalha de bronze para Portugal no Mundial de Juniores

A seleção portuguesa de judo conquistou a medalha de bronze na competição de equipas mistas dos Mundiais de juniores da modalidade, que terminaram em Odivelas.

Depois de um desempenho sem resultados significativos dos 22 judocas lusos na competição individual, que decorreu entre quarta-feira e sábado, Portugal teve uma tarde de glória, com a subida ao pódio.

Na competição coletiva, os judocas começaram por vencer a Alemanha (4-2), com vitórias de Guilherme Silva (+90 kg), Maria Silveira (-57 kg), Otari Kvantidze (-73 kg) e Pedro Lima (-90 kg).

Na segunda ronda, a equipa bateu o Cazaquistão, desta vez por 4-1, e com novos triunfos de Maria Silveira, Otari Kvantidze e Pedro Lima, bem como de Taís Pina (-70 kg).

Nas meias-finais, a equipa cedeu diante da França (4-2), somando triunfos apenas por Maria Silveira, que tem demonstrado ser uma das grandes promessas do judo português, e Pedro Lima, e caiu para a luta pelo bronze.

No combate para a atribuição deste terceiro lugar, a medalha chegou 'à custa' do Uzbequistão, com uma vitória por 4-2 e triunfos de Taís Pina, Pedro Lima, Fábia Conceição (+70 kg) e Maria Silveira.

O Japão conquistou a medalha de ouro, sagrando-se campeão mundial júnior de equipas, ao bater na final a França, por 4-0.