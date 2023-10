Histórico. Primeira vitória de Portugal no Mundial de Râguebi

Os "lobos" despedem-se do Mundial com uma vitória sobre as Fiji e um empate diante da Geórgia.

Portugal termina no quarto lugar do Grupo C, com seis pontos. O País de Gales ficou no primeiro lugar, com 19 pontos, seguido das Fiji com 11 e Austrália com 11. A Geórgia é o quinto classificado, com três pontos.

Apesar da derrota no jogo de hoje, as Fiji passam aos quartos de final, onde vão defrontar a Inglaterra.

O Portugal - Fiji marca a despedida do selecionador nacional, o francês Patrice Lagisquet, que comandou os "lobos" nos últimos anos durante a caminhada para o Mundial 2023, e do jogador Mike Tadjer, um dos jogadores mais carismáticos da equipa.



"É uma decisão que já está tomada e comunicada à Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) e aos jogadores há algum tempo. Fui convidado para continuar, mas já tinha prometido à minha família que iria parar o râguebi após o Campeonato do Mundo", revelou Patrice Lagisquet, antes do embate com as Fiji.