Etíopes vencem Maratona de Lisboa 2023

Os etíopes Birhan Tesfaye e Aberu Mulisa venceram isolados as provas masculina e feminina, respetivamente, da maratona de Lisboa.

Entre os homens, Tesfaye cumpriu os 42,195 quilómetros da corrida em 2:09.31 minutos, deixando para trás o queniano Douglas Chebii, que gastou mais 18 segundos (2:09.49 minutos), e o ugandês Timothy Toroitich, que fechou o pódio na capital portuguesa e completou a prova em 2:09.58.

José Silva Sousa foi o melhor português na distância, ao ser 10.º com o tempo de 2:25.07.

Já na prova feminina, a etíope Mulisa percorreu a distância em 2:25.06 horas e terminou de forma completamente isolada. O segundo lugar ficou para outras duas etíopes: Fantu Gelasa acabou no segundo lugar com o tempo de 2:29.20 e a compatriota Kasu Lemeneh com o tempo de 2:29.32.

A maratona de Lisboa, que começou em Cascais, passou por Oeiras e terminou na Praça do Comércio, em Lisboa, contou com a presença de 6.000 atletas inscritos e começou uma hora mais cedo do que inicialmente previsto, às 7h00, devido ao calor previsto para a capital portuguesa.

O queniano Abraham Cheroben e a etíope Enatnesh Tirusew venceram as provas masculina e feminina, respetivamente, da meia maratona de Lisboa.