Ronda de Elite. Portugal apanha susto, mas bate Arménia por 6-5

Portugal venceu esta sexta-feira a Arménia por 6-5 na terceira jornada do Grupo E da qualificação europeia, de acesso ao Mundial de 2024, em Yerevan.

A seleção das quinas entrou melhor na partida, mas viu-se a perder aos 11 minutos com um golo do arménio Sanosyan. No mesmo minuto, Tiago Brito empatou a partida e seis minutos depois, Tomás Paçó deixou Portugal na frente. A Arménia empatou, mas a seleção nacional marcou mais dois golos antes do intervalo.

Na segunda parte, Portugal chegou à tranquilidade no resultado com dois golos, de Pany Varela e Pauleta, dilatando a vantagem para 6-2, mas não evitou um susto nos últimos dois minutos do jogo, quando a Arménia a marcar três golos de rajada no 5 para 4, aos 38, 39 e 40 minutos.

Portugal volta a encontrar a Arménia a 11 de outubro, num jogo na Póvoa de Varzim.

Nas contas do grupo, Portugal lidera agora com seis pontos, mais três que Finlândia e Geórgia. Este sábado, a Geórgia e Finlândia defrontam-se em Tiblisi.

Os vencedores dos grupos garantem a qualificação direta para a fase final do Campeonato do Mundo, que será disputada no Uzbequistão. Os quatro melhores segundos classificados qualificam-se para um play-off, de onde sairão os últimos dois qualificados europeus.