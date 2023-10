Roglic troca Jumbo-Visma pela BORA-hansgrohe

O ciclista esloveno Primoz Roglic, atual campeão do Giro e três vezes vencedor da Vuelta, vai correr em 2024 pela BORA-hansgrohe, anunciou esta sexta-feira a equipa alemã.

Roglic, de 33 anos, assinou pela BORA-hansgrohe, depois de ter anunciado, no passado sábado, que iria deixar a Jumbo-Visma, sua equipa desde 2016 e que se deverá fundir com a Soudal Quick-Step.

O esloveno terminou no terceiro lugar a última edição da Volta a Espanha, prova que venceu em 2019, 2020 e 2021, tendo conquistado este ano pela primeira vez a Volta a Itália, depois do terceiro lugar em 2019.

No Tour, conta como melhores resultados o segundo lugar em 2020 e o quarto em 2018, antes das desistências na sequência de quedas nas últimas duas presenças, em 2021 e 2022.

"Estou ansioso por este passo, apesar de uma mudança de equipa ser como um novo território para mim. As boas memórias de quando nos conhecemos há alguns anos facilitaram as negociações. Mas o fator decisivo foi a motivação da equipa para trabalhar comigo e com os mesmos objetivos", afirmou Roglic, citado pela sua nova equipa.

Além de vitórias nas quatro grandes voltas, Roglic soma 80 triunfos na carreira, entre os quais no Paris-Nice, no Critério Dauphiné e na Liège-Bastogne-Liège, deixando cada vez mais Jonas Vingegaard como líder da Jumbo-Visma, um estatuto confirmado com os dois triunfos do dinamarquês no Tour

"Para nós, as vitórias não foram um fator decisivo, mas o que temos pela frente. Juntos queremos deixar a nossa marca nas grandes corridas. O Primoz aprecia a força do nosso plantel e sabe o potencial dos seus futuros companheiros. Estou convencido que a sua personalidade vai inspirar toda a equipa, porque é um líder com vontade de vencer e, ao mesmo tempo, um trabalhador para o coletivo", afirmou o diretor desportivo da BORA-hansgrove, Ralph Denk.

Na formação alemã, Roglic vai encontrar o australiano Jai Hindley e o russo Alexander Vlasov, tradicionalmente candidatos aos primeiros lugares das grandes voltas, bem como a promessa belga Cian Uijtdebroeks.