Futebol de praia. Portugal vai defrontar Brasil, México e Omã no Mundial

A seleção portuguesa de futebol de praia vai enfrentar Brasil, México e Omã na Grupo D do Campeonato do Mundo da modalidade, que vai decorrer nos Emirados Árabes Unidos em 2024, ditou o sorteio.

Portugal, campeão mundial em 2015 e 2019, defronta o pentacampeão Brasil, enfrentando também as seleções do México e Omã, que completam este agrupamento da maior competição do mundo da modalidade.

Os anfitriões Emirados Árabes Unidos medem forças com Egito, Itália e Estados Unidos da América, no Grupo A, enquanto o Irão, Taiti, Espanha e Argentina se defrontam no agrupamento B.

Já no Grupo C, a Colômbia, estreante nesta competição, enfrenta a Bielorrússia, o Japão e o Senegal.

O Campeonato do Mundo de Futebol de Praia tem lugar nos Emirados Árabes Unidos, entre os dias 15 e 25 de fevereiro de 2024.