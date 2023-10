Ginasta Filipa Martins apura-se para os Jogos Olímpicos

A ginasta portuguesa Filipa Martins assegurou, esta segunda-feira, presença nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

A atleta conseguiu o apuramento com o 27.º lugar na qualificação do Campeonato do Mundo de Ginástica Artística, que está a decorrer em Antuérpia, na Bélgica. Filipa Martins conseguiu uma de 14 vagas individuais após terem sido contabilizadas as quotas para equipas.

FIlipa Martins, de 27 anos, vai participar nos Jogos Olímpicos pela terceira vez na carreira. No Rio de Janeiro, em 2016, foi 37.ª classificada, e 43.ª em Tóquio, em 2020.

Com a qualificação de Filipa Martins, Portugal tem agora assegurada presença em oito modalidades nos Jogos Olímpicos. A ginástica junta-se ao atletismo, canoagem, ciclismo, natação, surf, tiro com armas de caça e vela.

Para já, Portugal tem assegurada a participação em 20 provas: quatro no atletismo, três na canoagem, uma no ciclismo, uma na ginástica, seis na natação, uma no surf, uma no tiro com armas de caça e três na vela.