Samuel Barata bate recorde pessoal da meia-maratona

O atleta Samuel Barata bateu o recorde pessoal na meia-maratona ao correr a distância em 1:01.29 horas durante o Mundial de Estrada, que está a decorrer em Riga.

Samuel Barata, de 30 anos, terminou a prova no 26.º lugar.

"Estou muito satisfeito com o resultado obtido. Porque melhorei a classificação em relação ao anterior mundial e porque bati o meu recorde pessoal. Este facto mostra a qualidade do nosso trabalho e é sempre gratificante chegar a uma grande competição mundial e conseguirmos o nosso melhor resultado de sempre", afirmou no final da competição.



O atleta do Benfica vem de bater o recorde nacional dos 10 quilómetros em estrada, prova que acabou por não ser homologada por estar mal medida.

O próximo foco de Barata é a maratona.