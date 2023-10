Râguebi. Portugal derrotado pela Austrália

A seleção portuguesa de râguebi perdeu 34-14 com a Austrália em mais uma jornada do Mundial da modalidade que está a decorrer em França.

Os “lobos”, alcunha da equipa lusa, até marcaram o primeiro ensaio da partida, por Pedro Bettencourt, já depois de a Austrália ter tido uma penalidade.

A partida desequilibrou-se quando o mesmo Bettencourt viu um cartão amarelo (e ficou fora de jogo durante 10 minutos). Nesse período, os “wallabies” fizeram três ensaios (Richie Arnold, Dave Porecki e Angus Bell, mais as conversões de Donaldson).

Ao intervalo havia 24-7 para a Austrália.

A equipa portuguesa foi sempre tentando jogar no 15 para 15 e ainda teve dois ensaios anulados por centímetros e após visualização do VAR do râguebi. Primeiro por Nicolas Martins e depois por Mike Tadjer.

No segundo tempo, outro momento decisivo, a Austrália chegou a ter dois jogadores fora, com amarelo, durante 10 minutos, mas Portugal não conseguiu aproveitar e, naquele período, só conseguiu um ensaio (por Rafael Simões, mais a conversão de Samuel Marques).

Quanto o 15 para 15 foi reposto a Austrália ainda fez mais um ensaio, por Marika Koroibete.

Os “lobos” somam agora duas derrotas (País de Gales e Austrália) e um empate (contra a Geórgia). Após este encontro, Portugal mantém-se no quinto e último lugar da "poule", com dois pontos, com o País de Gales na liderança, com 14, mais três do que a Austrália (mais um jogo), quatro do que Fiji. A Geórgia tem três pontos.

A 8 de outubro, Portugal vai defrontar as ilhas Fiji na última jornada do grupo C.