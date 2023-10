Marcelo “orgulhoso” dos “lobos”, apesar da derrota

O Presidente da República mostra-se "orgulhoso" da prestação da seleção portuguesa de râguebi no Mundial, apesar da derrota com a Austrália (34-14), um resultado "histórico" contra uma equipa de topo a nível mundial.

"Achei um jogo, à sua maneira, histórico. [Portugal] é uma equipa sobretudo de amadores, com alguns profissionais luso-franceses. Jogaram contra uma das cinco melhores profissionais do mundo. Entrou em campo de igual para igual, a lutar pelo resultado e chegou a estar a ganhar", analisou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas em Saint-Étienne.

O Chefe de Estado assistiu ao encontro no estádio e mostrou-se "muito orgulhoso" pela prestação dos “lobos”, congratulando a federação da modalidade, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, bem como toda a equipa e treinador.

Este desporto, lembrou, era de um setor social "muito limitado", mas "alargou-se e tornou-se mais popular", com equipas "portuguesas já com força", estando "a internacionalizar-se" e tendo uma base de jogadores "com muito futuro".

Destacando a diferença de recursos de Portugal para outros países, estes resultados são para Rebelo de Sousa dignos de nota, esperando ver a modalidade evoluir ainda mais no país.

Depois da derrota com o País de Gales e o histórico empate com a Geórgia, Portugal perdeu com a Austrália, no terceiro jogo do grupo C. No dia 8 vai defrontar as Ilhas Fiji.