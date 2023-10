Hóquei em patins. FC Porto vence Voltregà e conquista a Taça Continental

O FC Porto venceu este domingo a Taça Continental de hóquei em patins, ao bater o Voltregà por 5-3, na cidade do rival, no Pavellò Municipal Oliveras de la Riva.

Depois de estar na frente do marcador por 3-1 a poucos minutos do final do encontro, os "dragões" deixaram-se empatar, mas marcaram dois golos no minuto final para confirmar a vitória, com golos de Rafa Marques e Hélder Nunes.

Na meia-final, o FC Porto tinha derrotado o HC Braga por 6-1, enquanto o Voltregà tinha eliminado o Valongo, por 4-0.