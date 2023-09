Portugal tem de fazer “jogo quase perfeito” contra Austrália

Portugal tem de fazer "um jogo quase perfeito" para conseguir "coisas muito boas" frente à Austrália, no Mundial de râguebi, diz o treinador-adjunto Luís Pissarra.

Em conferência de imprensa, em Saint-Étienne, o técnico lembra que no início do Mundial "este era um jogo que o mundo do râguebi questionava por quantos Portugal iria perder" e reconhece que "com o [eventual] afastamento da Austrália muitas questões se levantam", mas insistiu que os “lobos” têm de "manter os pés bem assentes no chão".

"Para acontecerem coisas muito boas neste jogo, tínhamos de fazer o nosso jogo quase perfeito, com muito poucas falhas. Temos de minimizar ao máximo os nossos erros, porque a Austrália vai castigá-los muitíssimo. Se já o podem fazer só com o jogo deles, se fizermos erros e os ajudarmos, então ainda vai ser pior", apontou Pissarra, no Stade Geoffroy-Guichard.

O adversário de Portugal pode entrar em campo já afastado dos quartos de final, pela primeira vez em 10 edições do Mundial, mas Pissarra não tem "dúvidas" de que "por todo o ataque que tem sido feito à equipa australiana, eles vão ter de atacar" a equipa portuguesa.

"Vamos ter de ser muito fortes, muito agressivos. Temos de conseguir aguentá-los o máximo possível para depois conseguirmos ter alguma tranquilidade no nosso jogo e podermos fazer aquilo que sabemos fazer bem", analisou o técnico português.

Por outro lado, Pissarra admitiu que "quando começou a competição", este era um jogo que a seleção portuguesa iria "levar de forma diferente", mas em função de "como as coisas correram não só para Portugal, mas também para a Austrália, tudo teve de se adaptar".

"Felizmente que assim aconteceu. É bom sinal, principalmente para nós. Portanto, vamos encarar este jogo como os outros. Vamos para competir e depois veremos o que acontece", apontou.

Portugal defronta a Austrália este domingo, em partida da quarta jornada do Grupo C do Campeonato do Mundo de râguebi em França agendada para as 16h45, no Estádio Geoffroy-Guichard, em Saint-Étienne, com arbitragem do georgiano Nika Amashukeli.

A seleção portuguesa, orientada pelo francês Patrice Lagisquet, folgou na primeira jornada da competição, perdeu com o País de Gales (28-8) na segunda ronda e empatou com a Geórgia (18-18) na terceira.

Após o jogo com a Austrália, os “lobos” têm ainda uma partida agendada com as Ilhas Fiji, em 8 de outubro, que encerra a fase de grupos do França 2023.

O Campeonato do Mundo de râguebi França 2023 teve início em 8 de setembro e disputa-se até 28 de outubro.