Vitória de Portugal “pode acontecer” num dia mau da Austrália

O treinador adjunto da seleção portuguesa de râguebi João Mirra diz que vencer a Austrália "pode acontecer" num dia mau do adversário, mas vinca que os “lobos” têm de colocar-se em posição de agarrar essa oportunidade.

"Se formos uma excelente versão nossa e apanharmos uma Austrália num dia mau, pode acontecer. Mas o que nós queremos é estar numa situação de agarrar essa oportunidade. Se estivermos a 20 pontos no final do jogo, a Austrália até pode ter um deslize, mas nós não vamos estar em condições de ganhar", afirma o assistente de Patrice Lagisquet.

Em conferência de imprensa, no Parc des Sports de Perpignan, o técnico frisou, nesse sentido, que o objetivo é "estar mais perto" dos australianos "até ao fim do jogo" para, "se houver essa oportunidade, agarrá-la", e garantiu que os portugueses têm "consciência" do ponto onde se encontram.

"Também sabemos que uma Austrália má pode ganhar a um Portugal bom. Mas não vamos ser hipócritas. Quando dizemos que queremos ser competitivos é para chegarmos ao fim do jogo em posição em que o consigamos ganhar", assumiu João Mirra.

Por isso, o técnico 'recuperou' o encontro com País de Gales para lembrar que os 'lobos' não foram "suficientemente eficazes nesse ponto" e permitiram "que o marcador de distanciasse" até ao desaire final por 28-8.

"Não conseguimos chegar ao fim do jogo com a possibilidade de o ganhar. E queremos fazer essa melhoria, mas isso tem muito mais a ver connosco do que com o adversário que temos à frente", comentou.

Ainda assim, lembrou que "a Austrália é uma nação poderosíssima do râguebi mundial" e que "nunca faltará respeito" de Portugal por estas equipas, por muito que possam estar a atravessar um mau momento de forma.

"Nunca faltará respeito da nossa parte, nem nos metemos em bicos de pés, pois isso, normalmente, corre mal. Nós até gostamos de ser 'underdogs' [não favoritos], damo-nos bem e estamos confortáveis com isso. Vamos tentar fazer um passo à frente do que fizemos contra o País de Gales, mas só isso", concluiu o técnico adjunto de Portugal.

A seleção portuguesa de râguebi defronta a Austrália no domingo, às 16h45, em Saint-Étienne, em partida da quarta jornada do Grupo C do Mundial França 2023.

Portugal folgou na primeira jornada da fase de grupos, antes de perder com o País de Gales, por 28-8, em 16 de setembro, e de empatar 18-18 com a Geórgia, no sábado.

Após defrontarem a Austrália, os “lobos” têm ainda encontro marcado com Fiji, em 8 de outubro.

O Campeonato do Mundo de râguebi França 2023 teve início em 8 de setembro e decorre até 28 de outubro.