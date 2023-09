João Sousa derrotado em torneio de Braga

O tenista português João Sousa foi eliminado pelo tunisino Moez Echargui, em três sets, na primeira ronda do Braga Open, torneio de categoria 75 do ATP Challenger Tour, a decorrer no Clube de Ténis de Braga.

O minhoto, atualmente na 283.ª posição no “ranking” ATP, voltou ao court para discutir a passagem à segunda eliminatória, depois de o encontro ter sido suspenso na terça-feira por falta de luz natural, mas acabou por ceder perante Echargui (299.º ATP), pelos parciais de 2-6, 6-4 e 6-4.

João Sousa, de 34 anos, ainda teve duas vezes com 'break' de vantagem sobre o adversário, na terceira partida, mas cometeu vários erros não forçados e, ao fim de 2h25, acabou afastado naquela que foi a sua estreia no Braga Open.

Confirmada a vitória sobre o antigo número um nacional e ex-28 mundial, o tenista africano vai defrontar novamente outro jogador português, único ainda presente no quadro principal de singulares, Jaime Faria, de 20 anos, no encontro de acesso aos quartos de final.

A jornada desta quarta-feira do “challenger” de Braga ficou ainda marcada pela derrota da dupla portuguesa, formada por Faria e Henrique Rocha, diante dos espanhóis Inigo Cervantes e Oriol Roca Batalla, por 6-3 e 6-2.