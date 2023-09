Benfica esmaga e segue em frente na Champions de basquetebol

O Benfica venceu os georgianos do TSU Tbilissi por 60 pontos de diferença (122-62), esta segunda-feira, rumo às meias-finais do Grupo 1 de qualificação para a Liga dos Campeões de basquetebol, na Turquia.

Tony Douglas, com 19 pontos, o reforço Trey Drechsel, com 18, José Silva, com 13, Betinho Gomes, com 12, e Eduardo Francisco, com 10, lideraram a equipa portuguesa, embora os 12 jogadores tenham faturado.



Na equipa georgiana, destaque apenas para os 19 pontos e cinco ressaltos de Giorgi Turdziladze.



Os bicampeões nacionais ficam agora à espera do embate entre os eslovacos do Patrioti Levice e os cipriotas do AEK Larnaca para conhecer o próximo adversário na corrida à fase de grupos da Champions.