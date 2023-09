Benfica cai nas Caxinas, Sporting goleia Elétrico

O Benfica perdeu esta segunda-feira com o Caxinas e o Sporting goleou o Elétrico, em jogos da segunda jornada do campeonato de futsal.

Os encarnados estiveram a ganhar por duas bolas a zero, em Vila do Condemas permitiram a reviravolta e perderam por 3-2.

As águias adiantaram-se no marcador com um bis de Chishkala, mas a equipa da casa deu a volta nos cinco minutos finais, por intermédio de Mário Moreira, Renan Fuzo e Francisco d'Oliveira.



O Sporting foi à casa do Elétrico de Ponte de Sôr golear, por 7-2.

Taynan (2), Zicky Té (2), Hugo Neves, Pany Varela, Simi Saiotti (na própria baliza) marcaram para os leões, enquanto Pany Varela (autogolo) e Pedrinho descontaram para o Elétrico.

Ao fim de duas jornadas, o campeonato de futsal é liderado pelo Fundão, com seis pontos, seguido por um grupo de clubes com quatro pontos.

Classificação



1 - AD Fundão (13-2) 6 pontos

2 - SC Braga (11-3) 4

3 - Leões Porto Salvo (9-4) 4

4 - Sporting (9-4) 4

5 - Torreense (6-5) 4

6 - Caxinas (3-2) 3 -1 jogo

7 - Benfica (10-6) 3

8 - Quinta dos Lombos (4-4) 1 -1 jogo

9 - Ferreira do Zêzere (5-6) 1

10-Belenenses (2-9) 0

11-Eléctrico (5-15) 0

12-Candoso (1-18) 0

[notícia atualizada às 23h01]