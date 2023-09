Benfica cai nas Caxinas após estar a vencer por 2-0

O Benfica perdeu com o Caxinas, por 3-2, esta segunda-feira, num jogo em que esteve a vencer por 2-0 mas permitiu a reviravolta.

As águias chegaram ao 2-0, em Vila do Conde, com golos de Chishkala e Milton Dias, mas a equipa da casa deu a volta nos cinco minutos finais, por intermédio de Mário Moreira, Renan Fuzo e Francisco d'Oliveira.

Ao fim de duas jornadas, o Benfica soma três pontos. Tem menos três pontos que o líder do campeonato, o Fundão, e mais dois que o grande rival, o Sporting, que, no entanto, tem um jogo a menos.