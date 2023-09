Mariana Machado e Hélio Gomes, campeões nacionais de estrada

A bracarense Mariana Machado e o leão Hélio Gomes reconquistaram, em Viana do Castelo, o título de campeões nacionais de estrada em atletismo, com os triunfos coletivos a serem arrebatados pelo Sporting.

Mariana Machado assegurou a sua segunda vitória como sénior na competição de 10 quilómetros, com o tempo de 33.28 minutos, depois de um primeiro título em 2021 e de no ano passado ter sido Solange Jesus a vencedora.

Este ano, a atleta do Feirense classificou-se na terceira posição, atrás de Ana Ferreira, do Sporting, que voltou a ser segunda classificada.

Em masculinos, Hélio Gomes, primeiro em 29.00 minutos, repete o sucesso de 2017. Foi segundo na meta nesta prova, atrás do queniano Vincent Rono, do Sporting, que gastou menos oito segundos.

Bernardo Rocha, do Salgueiros, manteve o segundo lugar alcançado nestes campeonatos no ano passado, com o vencedor na época passada, Rui Pinto, do Sporting, a fechar o pódio, no terceiro lugar.

Coletivamente, o Sporting renovou os títulos de campeão nacional, em masculinos e femininos.

Do lado feminino, o Feirense passou de terceiro no ano passado, a segundo nesta época, com o Sporting de Braga a voltar aos pódios, na terceira posição.

Em masculinos, os bracarenses mantiveram a segunda posição, enquanto o Salgueiros voltou ao pódio, para subir ao terceiro lugar.

No escalão sub-20, a mais rápida foi Diana Fernandes, da Várzea, que se sagrou campeã com o tempo de 35.57 minutos. Na segunda e terceira posições classificaram-se, respetivamente, Beatriz Rocha e Beatriz Pereira, do Maia.

Do lado masculino, sagrou-se campeão João Azevedo, da Escola de Atletismo Rosa Oliveira, com o tempo de 31.31 minutos. Em segundo e terceiro lugares concluíram João Santos e João Vaz, ambos do Sporting.

Coletivamente, venceu o Maia, em femininos, e o Sporting, em masculinos.

As corridas de desporto adaptado tiveram por vencedores Diana Oliveira, da equipa A Natureza Ensina, em 42.57 minutos, e João Monteiro, do Penta Clube Covilhã, em 35.17.