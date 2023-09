Vasco Vilaça termina Mundial de triatlo no quarto lugar

O português Vasco Vilaça terminou o Campeonato do Mundo de triatlo na quarta posição, após a disputa da final de Pontevedra, em Espanha, que consagrou o novo campeão, o francês Dorian Coninx.

Vasco Vilaça partiu para a prova espanhola no terceiro lugar da classificação geral, em condições de discutir o título, mas o 14.º lugar registado em Pontevedra, com o tempo de 1:43.45 horas, ditou a queda de uma posição no Mundial.

O triatleta português esteve sempre nos lugares de decisão nos segmentos de natação e ciclismo, tendo mesmo chegado à transição para a corrida no primeiro lugar, mas depois quebrou e terminou em 14.ª, um lugar atrás de Ricardo Batista, 13.º, com 1:43.31 horas.

O francês Dorian Coninx, vencedor em Pontevedra com a marca de 1:42.22 horas, sagrou-se campeão mundial, deixando os restantes lugares do pódio ao neozelandês Hayden Wilde (vice-campeão) e ao seu compatriota Léo Bergère, o campeão de 2022.

Dorian Coninx, quinto colocado da classificação geral antes desta grande final, aproveitou as falhas do britânico Alex Yee e do neozelandês Hayden Wilde, que dominaram toda a temporada, para, com alguma surpresa, chegar ao título mundial.

Líder antes deste epílogo em Pontevedra, Alex Yee (29.º na prova) desmaiou na parte de ciclismo deste triatlo de formato olímpico (1,5 km de natação, 40 km de bicicleta e 10 km de corrida). Quanto a Hayden Wilde (nono), recebeu uma penalidade de 15 segundos por transição ilegal.

O pódio da grande final espanhola do WTCS (World Triathlon Championship Series), para além de Dorian Coninx, foi constituído pelo alemão Tim Hellwig (1:42.22 horas) e pelo francês Pierre Le Corre (1:42.22), respetivamente segundo e terceiro.

Domingo realiza-se a competição feminina de elites, às 15h45, na qual participa Melanie Santos, atual 38.ª no Mundial. Maria Tomé entrará na prova destinada ao escalão sub-23 (é 63.ª na classificação geral de elites), também no domingo, às 13h00.