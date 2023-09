Tiago Santos foi o único júnior a terminar no Europeu de estrada

O ciclista Tiago Santos terminou no 41.º lugar a prova de juniores de estrada no campeonato da Europa, que está a decorrer nos Países Baixos.

Tiago Santos foi o único atleta luso a completar os 111 quilómetros no circuito do Col du Van.

José Miguel Moreira abandonou a prova devido a uma indisposição. Já Daniel Moreira e Manuel Marques ficaram para trás na sequência das quedas. Após ficarem nos “cortes” do pelotão acabaram também por desistir.

O triunfo acabou por sorrir a Anze Ravbar, da Eslovénia, que aproveitou a última subida para escapar e ganhar uma pequena vantagem que geriu até ao final.

Dois segundos depois chegou a cabeça do pelotão, com o francês Matys Grisel a ficar com a medalha de prata e o esloveno Zak Erzen a conquistar o bronze.

Este domingo disputa-se a prova de fundo para a elite masculina (com cinco ciclistas) e a corrida de juniores femininas (com duas atletas).