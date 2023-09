Portugal empata pela primeira vez no Mundial de râguebi

Portugal empatou pela primeira vez num Mundial de râguebi este sábado, em Toulouse. Num jogo renhido contra a Geórgia, Portugal conseguiu reverter a vantagem dos adversários ao intervalo, mas acabou a falhar a hipótese de vencer já no tempo de compensação. O jogo terminou com 18 pontos para cada lado.

Os Lobos não vencem a Geórgia há 18 anos e nunca venceram no Campeonato do Mundo - o regresso à competição, no sábado passado, foi feito com derrota por 28-8 frente ao País de Gales. Mas foi por pouco que não chegaram à vitória.

A entrada no jogo não foi feliz. A Geórgia marcou um ensaio (cinco pontos) logo aos dois minutos e, com uma conversão (dois pontos) bem sucedida, ascendeu logo aos sete pontos. Depois de uma fase com menos jogo, os adversários do Grupo C voltaram a criar risco e a marcar pontos.



A seleção nacional não estava com capacidade de controlar os ataques da Geórgia, e duas penalidades colocaram a vantagem nos 13 pontos. Portugal apenas respondeu a cinco minutos do fim da primeira parte, com um ensaio de Raffaele Sorti que reduziu a vantagem para oito pontos. A conversão, que coube a Samuel Marques, não foi bem sucedida.

Remontada no segundo tempo

Os Lobos até entraram na segunda parte em desvantagem numérica, devido a um cartão amarelo ainda no primeiro tempo para Francisco Fernandes (que implica a saída de campo por 10 minutos).

Foi no minuto seguinte ao regresso de Francisco Fernandes que Samuel Marques converteu uma penalidade, somando mais três pontos, o que se repetiu ao minuto 53.

Mas foi ao minuto 57 que a reviravolta, já notória pela atitude em campo, ficou evidente no marcador. Sorti voltou a marcar um ensaio e Marques não falhou a conversão: 13-18, Portugal lidera o jogo pela primeira vez.