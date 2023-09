Nuno Borges eliminado na primeira ronda do Open de Chengdu

Nuno Borges foi eliminado na primeira ronda do Open de Chengdu, esta quinta-feira, na estreia a jogar, como profissional, na China.

O número 1 nacional, 88.º classificado do "ranking" ATP, foi surpreendido pelo 325.º mundial, o australiano Philip Sekulic, em três "sets", logo na ronda inaugural. Borges perdeu por 7-5, 5-7 e 6-3, ao fim de 2h36.

A motivação das duas vitórias na eliminatória contra a Áustria na Taça Davis, em que ajudou Portugal a chegar à ronda de acesso à fase final, não chegou. Nuno Barges parte, agora, para o Cazaquistão, onde disputará o Open de Astana, também de categoria ATP 250.

Por volta de 4 de outubro, o melhor tenista português da atualidade terá de regressar à China, para disputar o Masters 1000 de Xangai. A desistência do número 1 do mundo, Novak Djokovic, permitiu a Borges entrar diretamente no quadro principal do torneio.