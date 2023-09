João Sousa recebe "wild card" para o Open de Braga

A quinta edição do Braga Open, de domingo a 1 de outubro, vai contar com o tenista português João Sousa. A organização anunciou, na quarta-feira, a atribuição de um "wild card" ao número 287 do mundo.

Em comunicado, a organização nota que o antigo número 28 do mundo, quatro vezes vencedor de títulos no circuito ATP e melhor tenista português de sempre, vem “abrilhantar” o torneio, após ajudar Portugal a avançar para a ronda de acesso à fase final da Taça Davis.

É a primeira participação de Sousa, de 34 anos, no Challenger minhoto, após tratar um problema nas costas. Gastão Elias, 351.º do "ranking" ATP e também regressado de lesão, recebeu igualmente "wild card".

O húngaro Zsombor Piros, 110.º ATP e vencedor de um Challenger em Oeiras, é o principal nome do cartaz, seguido do espanhol Pedro Martínez (118.º) e do cazaque Timofey Skatov (123.º), finalista em 2022.