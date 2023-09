Portugal. Vencer Geórgia “não é obrigação”, mas “desejo”

O treinador-adjunto da seleção portuguesa de râguebi, Luís Pissarra, diz que vencer a Geórgia, no Mundial de râguebi em França "não é uma obrigação", mas assume que é o "desejo de todo o grupo".

Em conferência de imprensa, no Parc de Sports de Perpignan, o assistente de Patrice Lagisquet diz que "há poucos segredos" entre as duas seleções, que se defrontam todos os anos no Europe Championship, e que os georgianos "têm estado sempre um passo à frente", mas vinca o desejo de encurtá-lo "de vez".

"Obrigações, não temos nenhumas. Temos os nossos desejos internos, tal como era [ganhar ao País de] Gales, e acreditamos que a Geórgia é um jogo que temos para vencer. Uma obrigação não é, mas não tenho dúvidas de que é o desejo de todo este grupo", apontou Luís Pissarra.

Sem se deter, o técnico lembrou que a seleção lusa tem vindo a encurtar a distância para o rival "ano após ano", apesar da derrota (38-11) em março, num jogo "um bocadinho diferente do que podia ter sido", para vincar o desejo de, no sábado, bater os 'lelos' pela primeira vez em 18 anos.

"Acreditamos que estamos a aproximar-nos da altura de conseguir essa vitória. Eles são uma equipa fortíssima, que está já a querer competir com as equipas de cima, e nós continuamos sempre no encalço. E há dias bons. Este será um deles, certamente", desejou Pissarra.

Ao seu lado, o vice-capitão José Lima concordou que por serem duas seleções que já se conhecem "tão bem", o encontro será "definido por detalhes" e "não por surpresas", mas negou que esta seja a última oportunidade para somar um triunfo neste Mundial.

"Não é por aí. Se me perguntar se é o jogo que, teoricamente, teríamos mais oportunidades de ganhar, sim, por uma questão de 'ranking', de estatuto e de nos conhecermos melhor. Mas não acho que seja uma grande diferença. Também tínhamos um plano para ganhar ao País de Gales, era isso que queríamos e vai ser igual com a Geórgia", comentou o centro dos “lobos”.

Se os “lobos” vencerem "a qualificação direta para o Mundial" Austrália 2027 "fica bastante aberta" e com Portugal a depender apenas de si mesmo, o que "seria ótimo".

"Se ganharmos agora com a Geórgia, ficamos a uma vitória de nos qualificarmos e quem sabe o que pode acontecer. Para o râguebi português e para a nossa seleção, seria uma grande ajuda para o futuro. Espero que possamos ficar já qualificados para não termos de passar outra vez pela qualificação normal", afirmou o reforço da Agronomia.

Questionado sobre essa possibilidade, o treinador adjunto de Patrice Lagisquet também não escondeu o desejo.

"A nossa ambição é apurarmo-nos já para o Mundial, que acreditamos que seja possível e vê-se pela qualidade destes jogadores. A qualidade desta equipa mostra que, realmente, podemos estar nesse caminho", admitiu Luís Pissarra.

A seleção portuguesa de râguebi defronta a Geórgia no sábado, pelas 13h00, em Toulouse, em encontro do Grupo C do Mundial de râguebi França 2023.

Portugal, que perdeu na estreia na competição, frente ao País de Gales, por 28-8, vai ainda defrontar a Austrália (1 de outubro) e as Fiji (8 de outubro).

O Campeonato do Mundo de râguebi França 2023 teve início em 8 de setembro e decorre até 28 de outubro.