Futsal. Portugal derrota Geórgia e lidera grupo

A seleção portuguesa de futsal derrotou a Geórgia, por 4-2, na segunda jornada do Grupo E da ronda de elite de qualificação para o Mundial da modalidade.

A equipa das quinas dominou a primeira parte e marcou por Tomás Paçó, Pauleta, Tiago Brito e Bruno Coelho.

Na segunda parte, a Geórgia surgiu mais pressionante e ainda conseguiu descontar por Giorgi Ghavtadze e Villian.

Com este triunfo, no Pavilhão Cidade de Viseu, Portugal lidera o Grupo E, com duas vitórias em dois jogos e seis pontos.

A seguir está a Geórgia, com três, tantos como a Finlândia, que derrotou esta quarta-feira a Arménia (3-2).

De recordar que os vencedores dos grupos garantem a qualificação direta para a fase final do Campeonato do Mundo, que vai ser disputada no Uzbequistão em 2024.

Os quatro melhores segundos ainda avançam para um “play-off”.

A terceira e quarta jornada desta Ronda de Elite está agendada para 6 e 10 de outubro, respetivamente, com um duplo compromisso com a Arménia.