“Anomalia muscular no coração” termina carreira de ciclista da Jumbo-Visma

O ciclista Nathan van Hooydonck, da Jumbo-Visma, vai ser obrigado a abandonar a carreira devido a uma anomalia nos músculos do coração.

O belga, de 27 anos, sentiu-se mal quando conduzia e teve um acidente, a 12 de setembro.

Van Hooydonck realizou vários exames no Hospital Universitário de Antuérpia e a decisão foi anunciada esta quarta-feira pela equipa.

"Após exames exaustivos, Van Hooydonck foi diagnosticado com uma anomalia muscular no coração, que causou o problema que quase lhe pôs fim à vida. Estas descobertas significam o fim da carreira profissional", lê-se no comunicado da Jumbo-Visma.

Van Hooydonck recebeu um desfibrilhador interno "para corrigir possíveis arritmias cardíacas no futuro".

Já o próprio ciclista, citado na nota, reconhece ter sido "incrivelmente sortudo".

"Estou bem, mas ainda tenho de lidar com o facto de que isto me pôs fim à carreira. Quero agradecer a todos os que me ajudam, e vou focar-me em recuperar e em ser pai em breve", declarou.

O ciclista era um dos principais “gregários” da Jumbo-Visma e esteve, por exemplo, no Tour 2023 que deu a vitória ao dinamarquês Jonas Vingegaard.