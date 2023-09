Djokovic amplia recorde na liderança do "ranking" de ténis

O sérvio Novak Djokovic arranca, esta segunda-feira, a 391.ª semana na liderança do "ranking" masculino do ténis, que se manteve inalterado no top-20, e no qual Nuno Borges é o melhor português, no 88.º lugar.

Djokovic, que assumiu a liderança na semana passada, depois de ter vencido o US Open e ampliado para 24 o recorde de títulos do Grand Slam, segue com uma vantagem confortável sobre o espanhol Carlos Alcaraz, que comandava a tabela antes do torneio norte-americano, e do russo Daniil Medvedev, segundo e terceiro, da tabela, respetivamente.

O tenista sérvio, de 36 anos, melhora assim o seu próprio recorde de semanas passadas na liderança do ranking ATP, somando agora 391.

Entre os portugueses, Nuno Borges subiu um lugar e é 88.º do ranking ATP, enquanto Francisco Cabral manteve a 54.ª posição na hierarquia de pares, comandada pelo norte-americano Austin Krajicek.

Na classificação feminina, a bielorrussa Aryna Sabalenka mantém-se na liderança, conseguida pela primeira vez na passada semana, por troca com a polaca Iga Swiatek, que continua na segunda posição.

A norte-americana Coco Gauf mantém a terceira posição, seguida da compatriota Jessica Pegula, que subiu ao quarto posto, por troca com a cazaque Elena Rybakina, que é agora quinta classificada.