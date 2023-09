Marco Penge vence Open de Portugal em golfe

O golfista inglês Marco Penge sagrou-se campeão da 61.º edição do Open de Portugal, no traçado de Royal Óbidos Golf Resort, onde Tomás Bessa e Ricardo Santos foram os melhores portugueses em prova.

O jovem Penge, de 25 anos, completou as quatro voltas do torneio português do Challenge Tour com um agregado de 272 pancadas, 16 abaixo do Par do campo, para conquistar o seu primeiro título no circuito e ascender à 19.ª posição na “Road to Maiorca”.

Tomás Bessa e Ricardo Santos, apesar de exibições diferentes na última ronda, terminaram empatados no 47.º lugar do “leaderboard”, com um total de 287 pancadas, enquanto Ricardo Melo Gouveia foi o menos feliz no dia e despediu-se no 60.º posto, após totalizar 290 “shots” (dois acima do Par).