Groves ganhou ao sprint, Kuss conquistou a Vuelta

O ciclista australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) venceu a 21.ª e última etapa da Volta a Espanha em Bicicleta. Confirmado o triunfo final de Sepp Kuss (Jumbo-Visma).

Groves, que já tinha ganho as etapas 4 e 5, voltou a ser o mais forte em Madrid batendo Filippo Ganna e Nico Denz.

Já Sepp Kuss, o habitual “super-gregário”, teve o seu dia de consagração e ficou com a “vermelha”, símbolo de líder. O norte-americano de 29 anos chegou juntamente com os colegas de equipa. A Jumbo-Visma conseguiu um histórico 1-2-3, com Jonas Vingegaard (vencedor do Tour) a ser segundo e Primoz Roglic (vencedor do Giro) terceiro.

Quanto a João Almeida (UAE-Emirates) terminou no nono lugar da geral. É mais um top-10 numa grande volta depois de já ter sido 3.º, 4.º e 6.º no Giro e 5.º na Vuelta do ano passado.