Auriol Dongmo bate recorde nacional do lançamento do peso

A atleta portuguesa Auriol Dongmo melhorou o seu recorde português de lançamento do peso, fixando-o em 19,92 metros. Garantiu ainda a medalha de bronze na final da Diamond League.

Na prova, disputada em Eugene, Estados Unidos, que reúne, por convite, os melhores atletas, a lançadora do Sporting só foi batida pela norte-americana Chase Ealey, com 20,76, e pela canadiana Sarah Mitton, com 19,94.

A portuguesa, de 33 anos, tinha como melhor marca ao ar livre 19,82 metros nos Europeus de Munique, Alemanha, em 2022.

O melhor registo de Dongmo é em pista coberta, de 20,43, conseguidos nos Mundiais de Belgrado, igualmente o ano passado.