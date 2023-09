Seleção portuguesa feminina está nos quartos de final do Europeu de ténis de mesa de equipas

A seleção portuguesa feminina de ténis de mesa apurou-se para os quartos de final do Campeonato da Europa de equipas, após bater a Croácia por 3-1 em Malmo, na Suécia.

As lusas, quartas do “ranking” europeu e 12.ª do mundial, voltaram a contar com Shao Jieni, 54.ª do “ranking” mundial, em destaque, pois venceu os seus dois encontros frente às rivais que são 15.º da europa e 48.º da classificação internacional.

Primeiro, Jieni bateu Ivana Malobic (91.ª) por 3-0, pelos parciais de 11-2, 11-4 e 11-5, e depois superiorizou-se a Mateja Jeger (194.ª) por 3-1, nomeadamente por 10-12, 11-3, 11-5, 11-6.

Fu Yu (27.ª) também não teve grandes dificuldades ante Mateja Jeger a quem ganhou por 3-0, com 11-8, 11-2 e 11-7.

Coube à jovem Inês Matos (262.ª) ceder o único parcial de Portugal, por 3-0 ante Hana Arapovic (140.ª), por 6-11, 10-12 e 6-11.

Sexta-feira, nos quartos de final, as portuguesas vão encontrar as vencedoras do desafio entre a Suécia, 11.ª europeia, e a Polónia, nona na mesma classificação.

Ainda esta quinta-feira, a equipa masculina vai tentar aceder também aos quartos, defrontando a República Checa.

As duas seleções portuguesas já garantiram a presença no Campeonato do Mundo que vai decorrer em fevereiro de 2024 em Busan, na Coreia do Sul.