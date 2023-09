Vuelta. Vingegaard ganha isolado 16.ª etapa e sobe a segundo da geral

O ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) somou, esta terça-feira, a segunda vitória na Volta a Espanha, vencendo a 16.ª etapa e reduzindo a diferença na geral para o seu companheiro norte-americano Sepp Kuss, que conservou a camisola vermelha.

O atual bicampeão do Tour atacou a pouco mais de quatro quilómetros da meta e cruzou a linha de chegada isolado, no final dos 120,5 quilómetros entre a praia de Liencres e Bejes, com o tempo de 02:38.23 horas.

O neozelandês Finn Fisher-Black (UAE Emirates) foi segundo, a 43 segundos, e o neerlandês Wout Poels (Bahrain-Victorious) terceiro, a 49

Kuss passou dificuldades, após o ataque do seu companheiro de equipa, mas manteve a liderança da geral, e, na quarta-feira, enfrenta os 124,5 quilómetros entre Ribadesella e o alto do Angliru com 29 segundos de vantagem sobre Vingegaard, agora segundo à frente do esloveno Primoz Roglic, também da Jumbo-Visma, que desceu a terceiro a 01.33 minutos do norte-americano.

João Almeida recuperou dos problemas de saúde que o afetaram nos últimos dias e terminou a etapa no 11.º lugar e mantém a décima posição da classificação geral.