Simona Halep suspensa por quatro anos por doping

A tenista Simona Halep, antiga número um mundial, foi suspensa por quatro anos após ter testado positivo num controlo antidoping.

A romena de 31 anos testou positivo em outubro, quando foi suspensa preventivamente. O castigo foi anunciado esta terça-feira pela Agência Internacional para a Integridade no Ténis.

De acordo com a nota, "aceitamos o argumento de Halep que afirmou que tinha tomado um suplemento contaminado, mas determinamos que o volume que foi ingerido não poderia resultar da concentração do suplemento".

O comité foi ainda unânime numa segunda acusação relativa ao passaporte biológico. O caso está sujeito a recurso de Halep.

Na altura do teste positivo, Halep negou sempre que tivesse tomado doping de forma consciente.

"Foi o maior choque da minha vida. Ao longo da minha carreira, a ideia de fazer batota nunca me passou sequer, uma vez que fosse, pela cabeça, e é totalmente contra todos os valores com que fui educada. Perante uma situação tão injusta, sinto-me completamente confusa e traída", afirmou.

Simona Halep ocupou o trono da hierarquia mundial entre 2017 e 2019, num total de 64 semanas.

A nível de títulos do Grand Slam, tem um em Roland Garros e outro em Wimbledon, em 2018 e 2019, respetivamente. Em 2018, chegou, também, à final do Open da Austrália, em que foi derrotada. O melhor que fez no US Open foi uma meia-final em 2015.