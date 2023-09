Novak Djokovic volta a ser o número um mundial de ténis

Novak Djokovic está de regresso à liderança do "ranking" ATP. Na atualização desta segunda-feira, o tenista sérvio ultrapassa o espanhol Carlos Alcaraz como número um mundial.

Djokovic regressa ao topo após a conquista do US Open, o quarto título no Major norte-americano e o 24.º na carreira, mais que qualquer outro tenista masculino na história.

Além da troca entre Djokovic e Alcaraz, há uma entrada no "top-5": o grego Stefanos Tsitsipas sobe ao quinto lugar. O norueguês Casper Ruud cai para nono e o alemão Alexander Zverev reentra no "top-10".

Nota, ainda, para a escalada de 28 lugares do norte-americano Ben Shelton, semifinalista no Open dos Estados Unidos, até 19.º.

Do lado português, má semana para três dos quatro tenistas no "top-300".

Nuno Borges, eliminado na primeira ronda do US Open, cai dez lugares, para 89.º. Frederico Silva desce um lugar, para 230.º. Gonçalo Oliveira contrasta com os compatriotas: sobe 23 lugares, para 242.º. Por outro lado, João Sousa desce 30 postos e é, agora, 289.º classificado.