Francisco Cabral cai um lugar no "ranking" mundial de pares

Francisco Cabral desde um lugar, na atualização desta segunda-feira no "ranking" ATP de pares.

O tenista português, de 26 anos, que caiu na segunda ronda do US Open, em parceria com o brasileiro Rafael Matos, está a nove lugares da melhor classificação da carreira, a 45.ª posição de setembro de 2022.

Os novos líderes da hierarquia mundial são o norte-americano Austin Krajicek e o croata Ivan Dodig, semifinalistas em Flushing Meadows.

Do lado feminino, a dupla norte-americana Jessica Pegula e Coco Gauff (eliminada nos oitavos de final e campeã, respetivamente, em singulares), que chegou aos quartos de final do US Open, é a nova lider.

As irmãs Jorge, Francisca e Matilde, que costumam fazer parceria, caem seis e quatro lugares, respetivamente, mas mantêm-se no "top-150": encontram-se nos 140.º e 147.º lugares.