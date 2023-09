Aryna Sabalenka é a nova número um do ténis mundial. A tenista bielorrussa destrona a polaca Iga Swiatek, ao fim de 75 semanas, e conquista pela primeira vez a liderança do "ranking" WTA.

A queda de Swiatek nos oitavos de final do US Open vagou o trono para Sabalenka. O fim de semana de sonho tornou-se num mini pesadelo, no sábado: Aryna perdeu a final do último torneio do Grand Slam do ano para a norte-americana Coco Gauff com 46 erros não forçados.

Gauff, a primeira "teenager" da casa a vencer em Flushing Meadows desde Serena Williams, em 1999, entra pela primeira vez no pódio do ténis mundial. É agora terceira classificada, atrás de Swiatek.

A sacrificada é a compatriota Jessica Pegula, que cai para o quinto lugar, logo atrás da cazaque Elena Rybakina. As semifinalistas vencidas do Open dos Estados Unidos, a checa Karolína Muchová e a norte-americana Madison Keys, escalam dois, para oitava, e seis lugares, para número seis da hierarquia mundial, respetivamente.

Quanto às portuguesas, Francisca Jorge continua a ser a melhor, apesar da perda de uma posição, na atualização desta segunda-feira, para 267.ª. A irmã mais nova, Matilde, escala 30 lugares, até ao 529.º posto. Inês Murta sobe para 849.ª e Angelina Voloshchuk mantém-se em 854.ª.