Samuel Barata bate recorde histórico de Fernando Mamede nos 10 mil metros

O atleta Samuel Barata bateu o recorde nacional dos 10 quilómetros, com 27.45 minutos, batendo o mítico tempo de Fernando Mamede, que durava há 38 anos (28.11m).

O corredor do Benfica, de 30 anos, terminou a prova de Brasov, na Roménia, no sétimo lugar.

Com esta marca, Samuel Barata passa a fazer parte no “top-10” europeu, com a oitava melhor marca da história do velho continente.

Nota ainda para o facto de o terceiro classificado desta prova ter sido Edward Zakayo, atleta do Benfica, com 27.14.

Já na prova feminina, a queniana Agnes Jebet Ngetich bateu o recorde mundial, com 29.24 minutos.