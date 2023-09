Râguebi. País de Gales derrota Fiji

O País de Gales venceu as Fiji por 32-26 na primeira jornada do Grupo C do Mundial de râguebi, o mesmo de Portugal, e somou o ponto de bónus ofensivo apesar de terminar em sofrimento.

Em Bordéus, tudo parecia resolvido aos 67 minutos, quando Dan Biggar transformou o terceiro dos quatro ensaios galeses, apontados por Josh Adams, George North, Louis Rees-Zammit e Ellito Dee e colocou o marcador em 32-14.

As Fiji, que já tinham cruzado a linha por Waisea Nayacalevu e Lekima Tagitagivalu, ficavam a uma distância de, pelo menos, três ensaios e duas transformações, mas conseguiram mesmo mais dois toques de meta, por Josua Tuisova e Mesake Doge, o primeiro dos quais transformado, para reentrar na discussão do resultado.

Os galeses acabaram salvos por um toque para a frente de Semi Radrada na bola de jogo e festejaram o ponto de bónus ofensivo pelos quatro ensaios obtidos, que valem a liderança do Grupo C, com cinco pontos, em igualdade com a Austrália.

Antes disso, a África do Sul confirmou o seu favoritismo frente à Escócia, no Grupo B, e venceu por 18-3, em Marselha, com ensaios de Du Toit e Kurt-Lee Arendse, o segundo dos quais transformado por Faf de Klerk, além de duas penalidades de Manie Libbok.

Assim, os “springboks” concluem a primeira jornada do Grupo B um ponto atrás da Irlanda, que no sábado “esmagou” a Roménia por 82-8 e somou a bonificação ofensiva.

No Grupo D, o Japão venceu o Chile por 42-12, no encontro de estreia dos sul-americanos num Mundial onde lograram dois ensaios, por Rodrigo Fernández e Alfonso Escobar e foram mesmo os primeiros a cruzar a linha de meta.

Mas no final prevaleceu a maior experiência dos nipónicos, que somaram seis ensaios e o bónus ofensivo para liderarem o grupo, no final da primeira jornada, com mais um ponto do que a Inglaterra.

O Mundial de râguebi disputa-se até 28 de outubro, em França, e conta com a participação da seleção portuguesa pela segunda vez no seu historial.

Portugal defronta o País de Gales (16 de setembro), a Geórgia (23 de setembro), a Austrália (1 de outubro) e as Fiji (8 de outubro).