Portugal conquista bronze em equipas mistas do Europeu

A seleção portuguesa conquistou a medalha de bronze no torneio de equipas mista do campeonato europeu de juniores de judo, que decorreu nos Países Baixos.

Portugal, com Marco Morais no comando da equipa, começou por vencer a Grã-Bretanha por 4-1, sendo depois derrotada pela Geórgia, que viria a vencer a prova, no confronto seguinte.

No caminho para a disputa do bronze, Portugal voltou-se a impor desta vez frente à Polónia, de novo, por 4-1.

No derradeiro combate, após todas as categorias se defrontarem, o encontro estava empatado 3-3.

A categoria sorteada para o combate de desempate foi a de -73kg, tendo e o judoca português Otari Kvantidze vencido, garantindo o bronze.

Nas competições individuais, Otari Kvantidze sagrou-se vice-campeão europeu júnior em -73 kg, e Miguel Gago conquistou o bronze, na categoria de -66 Kg.