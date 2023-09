João Moreira termina europeu de dressage no 18.º lugar

O cavaleiro português João Moreira, com o garanhão Oldenburgo Zonik Hit, terminou este domingo na 18.ª posição a finalíssima do Campeonato da Europa de dressage, que decorreu em Riesenbeck, na Alemanha, e que foi ganha por Jessica von Bredow-Werndl.

Com a égua TSF Dalera BB, de 16 anos, a cavaleira alemã obteve uma pontuação de 92,818%, conseguindo a sua segunda medalha de ouro individual na competição.

A britânica Lottie Fry, com o garanhão de 12 anos Glamourdale, que defendia o título, terminou no segundo lugar, com 92,379%, enquanto a sua compatriota Charlotte Dujardin, e o cavalo Imhotep, garantiram a terceira posição, com uma pontuação de 91,396%.

O português João Moreira, radicado na Alemanha há 10 anos, obteve a pontuação de 73,986% na finalíssima, e afirmou sair da prova "com a sensação de missão cumprida".

"Estamos muito orgulhosos com o Zonik por ele ter conseguido colocar-se entre os melhores cavalos do mundo, porém tristes por não termos conseguido a qualificação Olímpica por equipas, mas individualmente fiquei muito feliz. É sempre um orgulho representar Portugal e dar o máximo pela nossa bandeira", afirmou o cavaleiro.

O cavaleiro luso explicou que o cavalo "ficou um pouco impressionado com o estádio e com a música" o que trouxe algumas dificuldades durante a prova, mas acrescentou: "De qualquer forma penso que mesmo não tendo sido o nosso dia perfeito, o Zonik, de apenas 10 anos, mostrou em muitos momentos ser o cavalo fantástico que é, e o porquê de estar entre os melhores".