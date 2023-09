Calendário do Mundial de Râguebi. Quando joga Portugal?

A seleção portuguesa de râguebi está de volta a um Mundial da modalidade 16 anos depois.

Os “lobos” (alcunha da equipa portuguesa) vão fazer, pelo menos, quatro partidas na fase final em França e os jogos vão ser transmitidos na RTP2.

Portugal estreia-se contra o País de Gales, dia 16 de setembro, às 16h45, em Nice.

Depois, a Geórgia, dia 23 de setembro, às 13h00, em Toulouse. A Austrália, a 1 de outubro, às 16h45, em Saint Etienne e as Ilhas Fiji, a 8 de outubro, às 20h00, novamente em Toulouse.

A equipa das quinas chega ao Mundial no 16.º lugar do “ranking”. As Ilhas Fiji estão no sétimo lugar, a Austrália em nono, o País de Gales em décimo e a Geórgia em 11.º lugar.

GRUPOS DO MUNDIAL 2023

GRUPO A: Nova Zelândia, França, Itália, Uruguai e Namíbia

GRUPO B: África do Sul, Irlanda, Escócia, Tonga e Roménia

GRUPO C: País de Gales, Austrália, Fiji, Geórgia e Portugal

GRUPO D: Inglaterra, Japão, Argentina, Samoa e Chile