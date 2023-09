A seleção feminina de 3x3 perdeu com a Lituânia, por 14-22, no jogo para atribuição da medalha de bronze do Europeu da modalidade.

Apesar da derrota, a equipa das quinas termina em quarto lugar e consegue a melhor classificação de sempre.

Portugal, com Márcia da Costa, Joana Soeiro, Emília Ferreira e Laura Ferreira, também tinha pedido com a Lituânia, por 13-15, após prolongamento.