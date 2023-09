Madison Keys nas meias-finais do Open dos Estados Unidos

Madison Keys garantiu a presença nas meias-finais do Open dos Estados Unidos, em ténis, depois de derrotar a checa Marketa Vondrousova, em dois sets, por 6-1 e 6-2.

A norte-americana, número 17 do "ranking" ATP, finalista do US Open em 2017, derrotou a campeã de Wimbledon e agora terá pela frente a vencedora do Open da Austrália, a bielorrussa Aryna Sabalenka.

A número dois do mundo procura chegar pela primeira vez à final em Nova Iorque. Sabalenka derrotou a chinesa Qinwen Zheng pelos parciais de 6-1 e 6-4.